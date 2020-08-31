小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（31日）新聞重點。

【1】知名導演警告 川普會連任

美國影壇頭號憤青導演麥可摩爾（Michael Moore）曾經在2016年成功預測川普會選上總統，並在紀錄片《麥可摩爾深入川普帝國》、《華氏11/9》（Fahrenheit 11/9）等片毫不保留地修理川普。而今他再次警告，歷史會重演，川普將順利連任，因為一如2016年，自滿的進步派完全忽略了川普在幾個關鍵決戰州的高人氣。

【2】國民黨串聯全台抗爭 不排除上街頭

民進黨政府以行政命令通過瘦肉精美豬解禁，引發在野黨反彈，國民黨擬將反對力量進一步升溫，今天串聯22縣市議會舉行記者會，提起「顧健康、拒美豬」訴求。作為國內養豬大縣的雲林縣，縣長張麗善也將親自參加記者會，對中央決策表達反對意見。

【3】一銀盜領案 外籍犯陸續刑滿出獄

發生於2017年7月、轟動全球的「一銀ATM遭盜領案」，涉案的安德魯（Peregudovs Andrejs）、潘可夫（Niklae Penkov）、米海爾（Colibaba Mihail）3人，各被判刑4年6月至4年10月，併科罰金30萬至50萬元定讞，入監服刑，法務部日前第5度駁回3人假釋案，其中潘可夫、米海爾家屬已在今年8月17日、2018年11月16日各向北檢繳清30萬、40萬元罰金，潘可夫將在9月8日刑滿出監，移民署專勤隊屆時將赴北監帶人，依法驅逐出境。

【4】台灣2050水劫 百座古蹟恐泡湯

台灣承襲多元海洋文化，各級古蹟、遺址遍布沿海地區，根據綠色和平在《全球海平面上升與風暴潮衝擊》分析報告指出，若不積極減碳，2050年全台將超過100座古蹟、甚至總統府都將遭受海平面上升與風暴潮的雙重威脅，珍貴的歷史文物可能將長年「泡水」。

【5】補助縮水 明年買機車多花6000元

機車又要漲價了！交通部鼓勵新款機車須加裝ABS（防鎖死煞車系統）補助年底到期，加上環保署汰換補助縮水，明年買機車，不管是燃油或電動機車，將多付6000元，新款七期ABS攀上8字頭，機車族荷包大失血。

(中時新聞網)