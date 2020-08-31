「2020亞洲電子競技公開賽」昨(30日)晚間進行「英雄聯盟」決賽，歷經5小時馬拉松大戰，台灣隊伍「華哥愛蹦迪」勇奪冠軍，笑擁百萬獎金。這場比賽鏖戰到深夜才分出勝負，上台頒獎的新北市長侯友宜笑稱，這是他有史以來頒獎最晚的一次。

新北市政府表示，「2020亞洲電子競技公開賽」自7月初起舉辦，共有台灣等國、3391名業餘玩家參賽。經過近2個月激烈比拚，晉級「英雄聯盟」決賽的「華哥愛蹦迪」和「Sharp Fighter」兩支台灣隊伍昨天傍晚在新北市民廣場進行最後對決。

這場比賽採5戰3勝，由於兩隊實力接近，現場觀戰的數百位群眾不時因而呼喊，氣氛緊張，雙方打了5個多小時後，由「華哥愛蹦迪」隊勝出。新北市長侯友宜原訂晚間8點頒獎，直到深夜11時左右，才上台頒發獎盃和新台幣100萬元獎金支票，笑稱是他有史以來頒獎最晚的一次。

侯市長說，電競比賽是一種競技運動，不僅吸引全世界的目光，也帶動相關產業發展，市府於107年成立「新北電競基地」，並在今年5月底升級2.0版，新增電競攝影棚及導播間等多項電競場域，未來將持續打造優質電競環境，希望能以多元課程及完善設備培養電競人才，讓國內電競選手與產業飛躍國際舞台。

(中時新聞網)