前女F4成員劉樂妍日前在個人微博上公開點名導演關驊欠薪，是「王八蛋」、「厚顏無恥」等遭關驊提告，高等法院上個月判劉樂妍無罪定讞，但近日又有多位曾與關驊合作的演員出面指控他故態復萌，拖欠劇組演員薪資，且還對女演員伸鹹豬手，目前遭欠薪的受害人有20多人，已成立群組搜集證據，準備尋求法律途徑向關驊追討薪資，希望不要有更多人受騙上當。

身材玲攏有緻、脂粉未施，化名小恬的女大生（19歲），眼神透出幾絲的不安與疲憊，她告訴記者，未來的夢想是當一位專業的演員，但才剛踏上築夢之路，卻遇到導演賴帳、性騷擾，小恬幻想的演藝殿堂沒想到卻是可怕狼穴，她長嘆一口氣說：「我就是被騙了，幾乎可以說是人財兩失。」

事情要從今年7月說起，小恬在臉書社團看到導演關驊貼出徵選女演員訊息，聲稱要拍攝潛水畫面，她傳訊息給關驊表達意願，關驊表示要先試鏡才能錄用，兩人約定好試鏡時間後，關驊卻臨時喊卡，表示「直接錄取」，馬上就要安排日期拍攝，結果講好的日期一改再改，小恬為此還多次還調整正職工作的班表，沒想到所有一切都是一場空。

小恬表示，當初為了接下拍攝工作，她特地開車從台中北上苗栗，沒想到關驊要小恬先開車去接他，「原定的拍攝完全沒有，我花了很長的時間在幫他（關驊）處理私事，把我當成私人助理，好像忘記我來應徵女演員。」

劉樂妍不滿導演關驊積欠妹妹及眾多藝人薪資，上微博上痛罵關是王八蛋遭提告獲不起訴處分。（圖／翻攝劉樂妍微博）

小恬更指控，關驊趁著與她談話時，不時以手背撫觸她的腿部、手部，她害怕工作不保，第一時間不敢斥責，後來真的還往小恬大腿根部碰觸，讓她崩潰的要關驊住手，事後回想起來，每一幕都讓小恬相當恐懼。

本刊致電關驊，他否認全部指控，表示自己不可能性騷擾女演員。「我也有對象，也是個專情的人，不可能對其他女生亂來。」對於遭控欠薪部分，他澄清自己有給付薪資，並無賴帳，若有欠薪狀況也是他與工作人員約定支付酬勞的時間未到，或是廠商尚未付錢，導致他無法支薪。

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導演關驊在個人臉書上經常放上自己工作照，營造出專業形象。（圖／翻攝關驊臉書）

(中時新聞網)