2名有演員夢的女大生小恬與瑪琪（化名），7月在臉書看到導演關驊徵求女演員的貼文，紛紛向他應徵，沒想到曾以為是美夢成真，實際卻是場惡夢。小恬表示，拍攝當天關驊不僅把她當作助理使喚，要她開車載著自己到處處理私事，甚至還趁車上無人之際，用手不斷觸碰其腿部及手部，瑪琪也指控關驊以聊天名義摸腿，但事後關驊卻要對方別誤會，「我對朋友都是這樣的。」

小恬回憶起當天狀況還瑟瑟發抖，「那天我在後座等其他小模的時候，關驊坐在我旁邊，一直假借跟我說話的名義，有意無意地碰觸我的身體、雙手，還有我的大腿，而且他是用撫摸的，真的很噁心。」小恬當下因為害怕工作不保，第一時間只能隱忍，但到最後實在因為太不舒服，向關驊表示希望不要再觸碰自己，關驊卻厚顏回覆：「妳不要誤會，我沒要幹嘛，我對待朋友就是這樣。」

小恬難過的表示：「我的爸爸從不支持我當演員，因為他說這圈子很複雜，果然應驗了，關驊這樣觸碰我的身體，不就是潛規則的一種嗎？」為了等待另一位小模，小恬與關驊在車上獨處了近2小時，等到小模出現，以為要開始拍攝工作，沒想到卻得充當關驊的司機，開車載著關驊去處理私事，過程中還有關驊的客戶提出要求，要關驊帶著小恬與另名小模到酒店喝酒，「我不是演員嗎？怎麼變成來陪酒？」小恬憤怒的說。

另一位受害者瑪琪也表示自己曾受關驊性騷擾，「他跟我講話的時候，一直摸我的大腿根部，真的很噁心。」多名受害人在群組上分享遭關驊性騷擾的悲慘經驗，不少人紛紛痛斥「關驊就是個豬哥。」

瑪琪（化名）表示，關驊在拍攝當天對自己毛手毛腳不斷往私處探去，「真的很噁心。」（圖／趙世勳攝）

本刊致電關驊，他否認全部指控，表示自己不可能性騷擾女演員。「我也有對象，也是個專情的人，不可能對其他女生亂來。」對於遭控欠薪部分，他澄清自己有給付薪資，並無賴帳，若有欠薪狀況也是他與工作人員約定支付酬勞的時間未到，或是廠商尚未付錢，導致他無法支薪。

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23名遭欠新的受害者成立群組要向關驊提告討公道，群組裡還有演員不斷批評關驊好色。（圖／讀者提供）

(中時新聞網)