曾入圍電影「金善獎」的導演關驊，遭合作過的演員、工作人員踢爆欠薪賴帳，化名小恬和瑪琪的女演員向本刊投訴，關驊不僅欠薪不還，還對她們伸鹹豬手，不只如此，2位演員還表示關驊專業度欠佳，不只拍攝日期敲不定，實際拍攝內容與徵人啟事完全不符，且臨時要求演員穿清涼泳裝拍攝，見到演員配罩衫，還氣得大罵「怕露當什麼演員？」

瑪琪指控，關驊除了不斷更改拍攝日期，拍攝前也完全未提供腳本給演員，所以到底要拍攝什麼內容也不知情。好不容易等確定要拍攝當天，又臨時通知瑪琪「需要攜帶泳裝，沒帶泳裝就在附近商家臨時採購」。關驊並承諾會支付服裝費用，結果瑪琪依照指定時間抵達拍攝地點，枯等了近4個小時都沒有拍攝。

直到演員提出質疑，關驊才臨時要求瑪琪與小恬及另外一位小模去換泳裝，表示要替某莊園拍攝宣傳照，瑪琪與小恬聽到，想說拍攝內容與當初徵人啟事上不符，向關驊反映，他卻冷淡表示：「要妳們拍什麼就拍什麼。」兩人彆扭的穿上泳衣再罩上外衫，還被關驊當場大罵：「怕露當什麼演員？」嚇得兩個女孩只能脫下外衫。

經過一連串荒謬離奇的拍攝，小恬與瑪琪當初與關驊談好的薪資、包括小恬近8千元的油資、拍攝當天薪資、代墊款項等都沒有拿到，小恬多次追討，關驊皆以「我很忙」、「在拍片」為由推託，甚至翻臉不認帳；而瑪琪第一時間在臉書公開關驊惡行，關驊先是緊急匯了8百元搪塞，要求瑪琪撤文，後來自知理虧才又給了瑪琪2千元。

本刊致電關驊，他否認全部指控，表示自己不可能性騷擾女演員。「我也有對象，也是個專情的人，不可能對其他女生亂來。」對於遭控欠薪部分，他澄清自己有給付薪資，並無賴帳，若有欠薪狀況也是他與工作人員約定支付酬勞的時間未到，或是廠商尚未付錢，導致他無法支薪。

瑪琪將關驊的欠薪賴帳過程全部記錄在臉書上，關驊見事態嚴重立刻匯了800元要滅火。（圖／讀者提供）

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(中時新聞網)