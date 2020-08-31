知名導演關驊曾拍攝微電影《人生》入圍金善獎，曾與「李組長」李鳳興、「好小子」陳崇榮等多位藝人合作，但關驊的欠薪爭議早在10多年前就吵得沸沸揚揚，還多次鬧上新聞版面。他曾假冒工地女神舒舒的經紀人廣邀小模合作，事後也是欠薪不給，甚至在臉書張貼許多與名人合照營造自己人脈廣闊，還為了避免他人追債，自稱是中華統一促進黨總裁張安樂的乾兒子，事後遭統促黨否認，而遭他欠薪的受害人多達20多人，目前已成立自救會要討回公道。

本刊調查，2009年，關驊打著女藝人舒舒（曾恩琦）經紀人的名號，到處替廠商找小模做活動，事後款項也未清，卻人間蒸發，許多受害人追討無門聯繫舒舒，逼得她出面澄清關驊並非她的經紀人，也表示自己與關驊合作過，但也沒有拿到酬勞。

本刊調查，關驊今年38歲，自稱畢業於陸軍官校，曾參與多部偶像劇、電影拍攝，如《賽德克巴萊》、《天國的嫁衣》、《命中注定我愛你》等，過去還曾自稱是統促黨白狼張安樂的乾兒子，只要有人催討債務，便搬出白狼，讓受害者及統促黨相當困擾，統促黨甚至還貼出公告要大家注意關驊此號人物。

2018年，前女F4成員劉樂妍因不滿擔任化妝師的妹妹與關驊合作後被欠薪，在微博上開罵：「拖欠薪水厚顏無恥」、「王八蛋」等，遭關驊提告妨害名譽，高等法院上月全案定讞，判定劉樂妍無罪。

而遭關驊欠薪的演員、工作人員人數眾多，且從10年前到現在都一直「新增被害人」，金額從1千多元到數10萬不等，有許多被害人因遭他欠薪生活還陷入困頓，多次向關驊催討都被各種理由推託賴帳，目前受害人已成立討帳群組，準備向關驊提出告訴。

被害人紛紛表示，為了實踐成為演員的夢想，很多人都利用課餘時間打工，再趁空餘時間兼職當演員，關驊積欠薪資的作法太惡劣，希望揭發他的真面目，不要讓更多人受騙上當，浪費時間做白工。

許多遭欠薪的受害人索討無門，只能到關驊的粉絲團留言討錢。（圖／翻攝關驊臉書）

本刊致電關驊，他否認全部指控，表示自己不可能性騷擾女演員。「我也有對象，也是個專情的人，不可能對其他女生亂來。」對於遭控欠薪部分，他澄清自己有給付薪資，並無賴帳，若有欠薪狀況也是他與工作人員約定支付酬勞的時間未到，或是廠商尚未付錢，導致他無法支薪。

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(中時新聞網)