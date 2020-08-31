全球新冠肺炎疫情燒不停，為了紓解民眾買不到口罩的恐慌，大陸廣東一家公司今年三月間向台灣顧姓女士下單，訂購一萬噸宣稱來自俄羅斯的不織布（熔噴布），還預付第一批貨的半數價金八十二萬五千美元，結果卻只換來一包樣品。

接受中務公司委託的「小陳」向本刊投訴說，二月間，中務公司總經理鄭寶成透過許姓掮客，找上台灣一位名叫「顧靜怡」的女士，她宣稱能提供自來俄羅斯的不織布料源，且保證比市場行情便宜，只要簽好約一個禮拜就能出貨。鄭寶成乍聽之下欣喜若狂，馬上預訂一萬噸不織布，每一千噸訂價一百六十五萬元美元，雙方並協議先付一半訂金，等到貨後再付清餘款即可。

小陳指出，中務公司一直等不到說好的貨，讓鄭寶成坐如針氈，中務公司也不斷地催促顧靜怡盡速出貨，最後顧靜怡提供了一張空運貨物清單給中務公司，並告知第一批一千公噸布料會在3月20日送達廣州白雲機場。

直到當天，中務公司的員工拿著空運貨物清單到白雲機場取貨時，現場人員竟告知「查無此單」，中務公司的員工當場傻眼了，立刻請現場人員再詳細確認一次，得到答案還是一樣，根本沒有這張單子，被耍得團團轉的中務公司上下至此恍然大悟。

「顧靜怡」外表看起來就像普通的職業中年婦女，沒想到卻成功說服中務公司跟她訂購俄羅斯的熔噴布，因此詐騙得手至少2400萬。（圖／讀者提供）

本刊致電給顧靜怡，顧女聽到是記者便問：「有什麼事？」本刊說明來意並詢問回應後，顧女提高音量回應：「沒有！沒有這種事！」隨即將電話掛斷，並未多做解釋。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)