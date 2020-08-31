新冠肺炎今年初大爆發，各地陸續發生防疫用品搶購潮，美歐甚至了爭搶口罩大動肝火，大陸民眾陷入「一罩難求」窘境，為了緩和民眾的恐慌，廣東「中務國際貿易有限公司」在內部基金會，決議向外採購原料不織布，希望製作成口罩，提供給民眾使用。沒想到十萬火急的採購案，一步錯滿盤皆輸。

中務公司與一位名叫顧靜怡的女士簽好不織布的買賣合約後，顧靜怡寄了一包不織布樣品到廣東，雙方確認品質沒問題，因為數量龐大涉及後續加工作業，鄭寶成也請同仁趕緊去協調口罩製作工廠，希望可以在最短時間內，確保口罩出貨流程順利。

「一切都完了！」小陳轉述說，其實協調出貨這段時間，顧靜怡的說詞反反覆覆，顧靜怡傳來「自己在口罩廠查看貨品的照片」，但中務公司卻發現那些照片分明是從百度網站下載的，當時鄭寶成其實覺得相當不合理，本想解除合約，顧靜怡卻堅稱文件出了小差錯，不會影響出貨進度。

「3月9日貨款匯出之後，原本說好的一個禮拜到貨，但拖了近三個禮拜，還是沒看到貨。」小陳說，口罩工廠催得急，鄭寶成更是坐立難安，不僅預付的訂金八十二萬美元損失，中務公司已經跟其他口罩工廠簽約，如果不織布沒有依約運到工廠，也得付違約金。

顧靜怡的說詞反覆，還被發現所謂的「在口罩廠查看貨品」的照片其實是從百度圖庫下載下來的。（圖／讀者提供）

本刊致電給顧靜怡，顧女聽到是記者便問：「有什麼事？」本刊說明來意並詢問回應後，顧女提高音量回應：「沒有！沒有這種事！」隨即將電話掛斷，並未多做解釋。

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(中時新聞網)