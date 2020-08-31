今年三月多時因新冠肺炎肆虐，中務公司與一位名叫顧靜怡的女士簽約，雙方協議買一萬噸的不織布要製作口罩，沒想到顧女收了錢竟不出貨，過程中還獅子大開口，要求加付三十萬美元運費，被害人察覺有異追查樣品，才發現樣品的發貨地竟然是大陸泉州，黃梁夢醒悔不當初。目前已透過在台友人提出告訴。

顧靜怡延誤交貨，態度卻擺得很強硬，中務公司因遲遲等不到貨，本想解約，但顧女回嗆：「你們的解約通知不實，我和廠方都不接受不實的指控。」因為時間緊迫壓得鄭寶成幾乎喘不過氣來，只能再三的催促她盡快處理，希望不要耽誤與口罩廠協議的時間。「頭都剃了，怎麼可能不洗。」中務公司雖然覺得怪，但因已經付了首款，還是希望能完成履約，但早已收到錢的顧靜怡，就是以各種理由推拖，甚至還說因為疫情嚴重，俄羅斯的貨機無法運送貨品，希望要中務公司加付三十萬美元運費，才能安排俄羅斯的軍機運送。

鄭寶成終於確認其中蹊蹺，不願再付款，並找出當初顧靜怡宣稱從「俄羅斯出貨」的包裹，仔細一看外包裝，才發現發貨地分明就在泉州，「根本不是從俄羅斯出貨，鄭總也覺得很懊惱，當初太相信她，並沒有仔細看過包裝，才會落得被詐騙的下場。」小陳表示，由於公司還有其他瑣事得處理抽不開身，鄭寶成便委託他對顧靜怡提起告訴。

顧女不知道從哪裡搞來一張「俄羅斯空軍基地出貨單」騙中務公司已出貨。（圖／讀者提供）

本刊致電給顧靜怡，顧女聽到是記者便問：「有什麼事？」本刊說明來意並詢問回應後，顧女提高音量回應：「沒有！沒有這種事！」隨即將電話掛斷，並未多做解釋。

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顧女不只態度強硬不承認有拖延，甚至還誇下海口說自己連沙烏地阿拉伯皇室都有生意往來。（圖／讀者提供）

(中時新聞網)