中務公司三月中時因想製作大量口罩，找到在台灣的顧靜怡購買不織布，雙方簽約訂購一萬噸，不料顧女錢入口袋後就避不見面，中務公司委託訴訟代理人小陳提出告訴，但在法庭上，顧女不但稱自己是「居間人」，甚至還囂張地嗆聲：「一定會找人弄死你。」

「顧靜怡拿到錢後就一直避不見面，不管怎麼叫她寄貨，她都堅持要再付三十萬美元的運費，才願意出貨，於是我後來就打了通電話給她，請她來拿現金，並簽下收款證明。」小陳回想報案當天的情景，愈想愈生氣，一開始顧靜怡還不肯碰面，要求直接匯款進她帳戶就好，但在小陳堅持下，兩人約在台北市民權東路的一家咖啡廳簽收。「我一確認她到咖啡廳後，便立刻報警，顧靜怡看到我的動作，馬上起身想離開，還好警方很快就抵達。」

小陳說，當時警察建議雙方可以透過調解委員會解決，沒想到顧靜怡在開調解會前一天打給調解委員，聲稱她只是「居間人」，不是「賣方」，因此不會出席，「當初說可以出貨的是她，合約也是簽她的名字，現在要追究責任時卻說自己是『居間人』，不履約還想逃避責任。」小陳大嘆無奈。

據了解，此案目前已經開了兩次庭，第一次在5月28日，第二次則是在7月30日，但在第二次開庭結束後，顧靜怡竟然對小陳說「不用囂張，我認識大有來頭的律師，中務公司只是廣東市的公司，我會叫廣東省的人弄死你們。」小陳直斥實在太囂張，「獅子大開口就算了，竟然還這樣恐嚇，我覺得分明就是吃人夠夠！」

顧靜怡文件錯誤百出，一改再改，讓中務公司對顧女說的話的真實性存疑，甚至在鬧上法庭後，顧女突然改口說自己只是「居間辦事」的。（圖／讀者提供）

小陳告訴本刊，中務公司因為這場風波，「鄭總經理簡直是焦頭爛額，八十二萬元血本無歸，自掏腰包賠償不說，當初受到委託的口罩廠商也紛紛與中務公司打官司，人家在疫情最嚴重的時候停下來等中務公司的貨，結果一塊原料都沒看到，口罩廠商也都氣炸了！」

本刊致電給顧靜怡，顧女聽到是記者便問：「有什麼事？」本刊說明來意並詢問回應後，顧女提高音量回應：「沒有！沒有這種事！」隨即將電話掛斷，並未多做解釋。

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(中時新聞網)