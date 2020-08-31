燦爛耀眼的向日葵、優雅嬌豔的蓮花，彷彿一動一靜兩種性格的女子，各自美麗綻放。為了捕捉她們的身影，我們到達桃園市觀音區，來一場賞花輕旅行。

「觀音」的地名，據說可追溯至清朝時期，一位農民在溪中拾獲一顆酷似觀音神像的石頭，將其供奉與瞻拜，當地因而有「石觀音庄」之稱。觀音雖然靠海，但地形屬沙岸、不利漁業，在政府輔導轉型之下，休閒農場林立。來到這裡賞花、品嘗別具風味的在地料理，感受不一樣的田園樂趣。

向陽花海 一望無際

「蓮荷園休閒農場」在蓮池中設置鞦韆，是網美必拍的景點。（圖／焦正德攝）

首站來到北台灣最大的向日葵農場「向陽農場」，占地一．八萬坪，由在屏東科技大學念景觀工程的黃永林一手打造，一望無際的向日葵花海非常壯觀。黃永林從日本、荷蘭引進十多個品種的向日葵，依花期不同輪流盛開，遊客可欣賞向日葵的時間超過半年。其中最受矚目的「巨無霸向日葵」，高度可達兩百公分以上，站在花田裡，彷彿置身於向日葵迷宮之中。

台灣最佳賞蓮地點有「北觀音、南白河」之說，當然要趁著花季造訪，只見出淤泥而不染的蓮花，隨著迎風起伏的荷葉搖曳起舞，風姿綽約。其中「蓮荷園休閒農場」以大王蓮水上漂、蓮花池上鞦韆等設施大受遊客歡迎，成為ＩＧ打卡聖地。

荷葉入菜 清爽可口

農場主人王昱翔透露，觀音之所以成為蓮花之鄉，是因為「觀音工業區」的影響。「工業區雖然帶來經濟發展，但稻田與主要河川大堀溪都受到汙染，居民於是種植蓮花以淨化水質，美麗景致吸引許多觀光客，反而變成特色。」曾在外地開鐵工廠的他，當年因經營遇到瓶頸，決定返回故鄉觀音，在阿公留下的土地，建造自己心目中的花園。

乘坐大王蓮是觀音地區的熱門活動，不少人專程前來體驗「輕功水上漂」的樂趣。（圖／焦正德攝）

園區內設置多個網美拍照點，在各種花草映襯下，美不勝收，而以荷葉、蓮子入菜的餐點也不能錯過。像是蓮子豆花、竹筒飯，或是荷葉粉製作的湯包、米粉，清香可口，令人食指大動。

向陽農場

地址：桃園市觀音區藍埔里11鄰52號

電話：（03）487-0629

以荷葉粉混入麵粉做成的「荷葉湯包」，風味十分清香。（單點130元）（圖／焦正德攝）

營業時間：09:00至18:00（周一休）

「蓮子竹筒飯」竹香四溢，還吃得到蓮子的鬆軟甘甜。（單點七○元）（圖／焦正德攝）

入園費：50元，全額可抵消費

蓮荷園休閒農場

地址：桃園市觀音區金華路690號

電話：（03）477-6972

營業時間：08:30至17:00（周一休）

入園費：80元，乘坐大王蓮另計50元／次

看過宮崎駿的經典動畫《龍貓》嗎？片中草壁姊妹和龍貓一起撐傘等公車的場景，喚醒人們的童年幻想與期待。位於觀音的「和美幼兒園」，外牆利用發泡膠與玻璃纖維，做出比例近似原版動畫的龍貓、公車站牌及龍貓巴士，不少人專程前來拍照，留下可愛的倩影。

時令蔬食 古宅飄香

告別充滿童心的景點，可驅車前往「水來青舍」，品嘗無菜單蔬食料理。進入蓮池邊的小徑，一座安徽古宅便映入眼簾；店主原從事骨董買賣，常到大陸尋找古物，意外邂逅一幢清朝嘉慶年間的古建築，將其買下並拆解、運回台灣重建，花了三年時間完成，而空間裡的佛像、擺設，全是老闆收藏多年的骨董。

餐廳主打無菜單的蔬食料理套餐，依照不同時節變化菜色，從水果沙拉、花生豆腐、手卷、芋香荷包、十穀米飯到蓮藕湯，調味豐富細膩，連肉食主義者，也對老闆的手藝讚不絕口。

文化地景 視覺饗宴

觀音最有代表性的老屋，還有一百二十九年歷史的閩式三合院「林家古厝」，由紅磚堆砌而成，古意盎然。在第五代當家的規劃下，將老房子轉型為結合古厝、蓮花池、烤肉焢窯區與無毒草莓區的休閒農場，並開放舉辦傳統婚禮、古禮抓周，以及提供古裝戲劇拍攝等，可事先預約。

超療癒的龍貓公車站，吸引不少遊客特地前來拍照。（圖／焦正德攝）

此外，去年十一月開園的「崙坪文化地景園區」，是一座「沒有圍牆的美術館」，中央大草坪上的巨型「竹編大蜂巢」，是視覺藝術家江元皓的作品《環繞》，一旁的鐵錐創作，則為法國雕塑家吉爾斯艾波特的作品《錐形延續N°6》；園區內的客家工藝館，目前正展出竹編藝術家歐鴻金火的傳統竹編器具，體現了早年農業社會的生活縮影。

龍貓公車站

地址：桃園市觀音區中山路二段239號（和美幼兒園側牆）

「水來青舍」的主建築是清朝嘉慶年間的安徽古宅，折解運送來台後重建而成。（圖／焦正德攝）

水來青舍

地址：桃園市觀音區新華路二段453巷19號

「水來青舍」的手工花生豆腐，以花生與在來米製成，細緻綿密的滋味令人驚豔。（無菜單蔬食套餐六○○元／人）（圖／焦正德攝）

電話：（03）498-9240

蓮藕湯喝來清甜，蓮藕脆嫩爽口，令人回味。（無菜單蔬食套餐600元／人）（圖／焦正德攝）

營業時間：11:00至14:30、17:00至21:00（周一休）

林家古厝休閒農場

地址：桃園市觀音區大富路221號

客家工藝館不定期展出在地藝術家的作品，推廣客家百工百業的特色。（圖／焦正德攝）

電話：（03）498-0753

營業時間：09:30至17:30 (公休日於官網公告)

「林家古厝休閒農場」的閩式三合院已有129年歷史，至今仍然維護得很好。（圖／焦正德攝）

入園費：100元，全額可抵消費

崙坪文化地景園區

地址：桃園市觀音區忠富路崙坪段

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「崙坪文化地景園區」保留曾在桃園地景藝術節展出的多個大型藝術裝置。（圖／焦正德攝）

(中時新聞網)