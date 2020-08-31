18 PTS. 10 AST, 3 RBS, +25@KembaWalker clocked his first playoff double-double today ☘️ pic.twitter.com/AiN9RLnf4F — Boston Celtics (@celtics) August 30, 2020

「綠衫軍」塞爾提克儼然變成本季復賽以來暴龍的唯一剋星！靠著史馬特與塔圖各拿21分，肯巴沃克也有18分、10助攻，塞爾提克31日以一路領先之姿，終場112比94痛宰上季總冠軍暴龍，率先在東區季後賽次輪(準決賽)取得1勝0敗領先優勢。

加上31日這場季後賽次輪勝利，塞爾提克本季遭遇暴龍取得4勝1敗，可是暴龍本季遭遇其他球隊從未輸超過兩場，更誇張的是，自從進入奧蘭多隔離園區參加本季復賽，暴龍遭遇其他球隊拿到11勝0敗，碰上塞爾提克卻是0勝2敗。

「當你碰上像是衛冕軍暴龍這種球隊，一支真的、真的很棒的隊伍，他們更清楚該怎麼樣贏球，你必須要做到比他們更加拚命才行，」全場投進5顆三分球，適時填補海沃德得分空缺的史馬特說，「那就是我們上場唯一想做到的事情。」

傑倫布朗也替塞爾提克貢獻17分、5助攻與4籃板，蒂斯13分、15籃板，儘管塞爾提克目前在季後賽取得5勝0敗，塞爾提克總教練史蒂文斯卻認為，他們還沒有確保任何事情，「我們還沒在這裡做到任何事情，我們只是贏了1場球賽。」

傷癒復出的暴龍主控羅瑞拿下全隊最高17分，伊巴卡也拿15分、9籃板，席亞卡雖有13分，全場投16中5的手感卻很糟糕。兩隊的三分火力，成為這場比賽勝負的分水嶺，暴龍全場三分球投40中10，塞爾提克卻是投39中17。

(中時 )