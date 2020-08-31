9號颱風梅莎持續增強、北上，最快將在今天（31日）內增強為強烈颱風；也是今年第一個強颱。台灣地區今起受颱風外圍環流影響，局部地區有陣雨，梅莎明最靠近台灣，各地天氣更不穩定。本周末前後另一低壓發展，有機會形成今年第10號颱風海神。

今天清晨北台灣已有間歇水氣移入，尤其桃園以北、宜蘭，今天都有不定時、不定點降雨，局部地區對流較旺盛，甚至有雷雨機會。中南部、花東今午後有陣雨或雷雨，短時驟雨機率高。

梅莎雖未直接侵襲台灣，但外圍雲系「光是甩進來的雨就夠多了」。明天（1日）是颱風最靠近台灣的時間，不排除帶入西南風，迎風面的中部、南部降雨會更加明顯，範圍也會擴大。

預估梅莎未來將通過琉球群島，經東海再轉往朝鮮半島，不會侵台，不過下一個颱風正在醞釀。歐洲、美國等模式模擬，日本南方海域將有熱帶擾動發展，這個周末前後有機會增強為颱，若成颱將是今年第10號海神。氣象專家吳德榮已警告，海神生成後，有很高的機率北上，直接侵襲日本。

(中時新聞網)