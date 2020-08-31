Marcus Morris with the hard foul on Luka Doncic pic.twitter.com/TIqrWVW9Ql — NBA Central (@TheNBACentral) August 30, 2020

快艇當家球星「可愛」里歐納德31日交出33分、14籃板、7助攻與5抄截的超狂成績單，帶領快艇111比97擊退獨行俠，4勝2敗挺進西區準決賽，不過整場比賽的焦點，卻被快艇前鋒馬可斯莫里斯針對獨行俠後衛東契奇做出沒品動作完全搶走！

馬可斯莫里斯前役疑似刻意去踩東契奇受傷腳踝動作，早已引發兩人之間濃濃火藥味，沒想到31日打到首節，東契奇想要上籃時，遭到莫里斯用力打倒在地，讓東契奇氣到起身想找他算帳，結果莫里斯被吹二級惡意犯規直接被驅逐出場。

可惜獨行俠並未抓住這股氣勢努力贏下比賽，反而在第3節前6分鐘陷入得分荒，慘遭快艇打出20比3猛攻拉開，儘管東契奇仍想幫助獨行俠努力追上，末節一度追到只差6分，可惜里歐納德隨即連取8分，幫助快艇及時穩住戰局。

這是里歐納德生涯首次連5場季後賽得分破30，更在今年季後賽首輪貢獻場均32.8分、10.2籃板、5.2助攻與2.3抄截，快艇另一球星保羅喬治也有15分、9籃板及7助攻，祖巴茲15分、11籃板，看來馬可斯莫里斯被趕出場根本沒差。

東契奇則替獨行俠拿下38分、9助攻與9籃板的接近大三元數據，可惜他的隊友無法提供太多火力支援，畢竟他們少了右膝受傷的波爾金吉斯，想要擊敗快艇更是難上加難，東契奇說：「我為我們全隊感到自豪，因為我們拚到最後一刻。」

(中時 )