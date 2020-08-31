總統蔡英文日前宣布開放美豬進口，引發各界反彈，遭疑與昔日標準不同。針對蔡英文所說「時空環境改變」，新北市長侯友宜表示「是總統您變了！」對此，國民黨前副祕書長蔡正元酸說，現在民進黨執政，台灣人變得身強體壯，當然可以進口瘦肉精美豬。

侯友宜昨（30）日受訪時要求蔡英文清楚說明時空環境背景哪裡不同？直言「時空環境沒有變，是總統您變了！決定要讓美豬進來」。

蔡正元在臉書表示，「侯友宜實在笨得可愛，這麼簡單的問題，還要問蔡英文博士」。答案是以前國民黨執政時，台灣人身體虛弱，不可以吃瘦肉精美豬，所以蔡英文和民進黨反對進口。

如今民進黨執政，蔡正元大酸，台灣人變得身強體壯，多吃瘦肉精美豬可以改善體質，膚色也會變成白人，為了台灣人好當然要進口。

此外，國民黨副祕書長謝龍介爆料，月初來台訪問的美國衛生部長阿札爾，就是生產瘦肉精萊克多巴胺的老闆，專門在賣瘦肉精，來台卻說關心台灣，根本是在轉移焦點，重點就是要把美豬賣給台灣人。

(中時新聞網)