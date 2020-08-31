明（9月1日）起政府新制上路，除了汽車、機車族要注意的機車汰舊換新、換購電動自行車補助之外，台北市也推出機車停車月票方案。另外，政府對租屋族爭論不休的電費、住房修繕責任歸屬，也有明確的規定，想省荷包可要仔細看清楚。

9月1日起向新車車籍的環保機關申請，但若要換購電動自行車者則向戶籍地的環保機關申請，且需附上新車的照片和購買發票影本；今年底前補助金額上限5000元，但2021年起則降為3000元。

9月1日起，2歲以下幼童需採「後向式」安全座椅或「攜帶式嬰兒床」；2至4歲以下且體重在18公斤以下者，應使用幼童用座椅並優先選用後向式，違反規定最高可處3000元罰鍰。

台北市全境機車路邊停車格開始販售「400元月票」，僅開放在停管處官網線上訂購，但可以現場付款，智慧支付線上購買再省100元。

另外，電動機車維持停車免費，而原本在內湖科學園區、松山車站及士林夜市周邊的路邊區域性月則停售。

新版租賃契約明訂房東向房客收取的電費，若達1001度以上，夏季（6至9月）上限每度6.41元，非夏季上限每度5.03元。若在1000度以下，收費則依級距作調整，最低120度以下，夏季電費也不可超過1.63元。

房東不可在合約期間以任何理由調漲租金，簽約時應出示證明有權出租之文件，且釐清雙方應負責的修繕項目。

9月16日起，原訂最高金額2萬元調高至3萬元；繳稅可使用非現金支付。

9月1日起，B、C型肝炎的免費篩檢提高到79歲。

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(中時新聞網)