蔡英文總統宣布將開放含瘦肉精美豬和30月齡以上美國牛肉進口，引發各界譁然！對此，有評論認為，此舉與民進黨在野與10幾年來的立場相悖離，如今看來，又是一面照妖鏡，凸顯這些政客沒有太堅定的政治思想與核心價值，「政治投機原形畢露」。

蔡英文表示，這是一個基於國家經濟利益，符合未來總體戰略目標的決定；經過這幾年的謹慎評估，在保障國民健康的前提下，依據科學證據、國際標準，訂定進口豬肉萊克多巴胺安全容許值，以及放寬30月齡以上的美國牛肉進口。然而，蔡曾在2009年發動遊行，抨擊有意開放瘦肉精美牛的馬政府「假喊話、真護牛」，儘管蔡強調是「基於國家經濟利益，符合未來總體戰略目標的決定」，並以「時空環境改變」解釋過去在野時反對進口的立場，仍備受質疑。

據《中評社》報導，開放美豬只是政治與貿易考量，因為農業人口只是掌權者盱衡全局考量，弱勢的族群端。此外，當年在野反對美牛的民進黨已掌權政府機器，台灣的美牛或美豬議題，不僅是藍綠惡鬥或農業貿易問題，更牽涉著台美政治與經貿關係與兩岸關係。

該評論認為，當年民進黨打著牛豬分離、排除內臟口號，才把美豬進口擋下，如今格外諷刺！評論感嘆，這不過是面照妖鏡，顯示出政客沒有太堅定的政治思想與核心價值，風往哪邊吹，就往哪邊倒的的政治投機原形畢露。

(中時新聞網)