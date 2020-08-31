台中銀（2812）28日召開線上法說會，表示目前營運資金相對充沛，有助於下半年業務推展活動，將持續優化授信資產品質、強化財務投資能力、創新營運數位轉型，使營運在疫情向維持穩健表現，並在年底前完成辦理現增25億元，以強化財務結構及資本能力。

台中銀2020年上半年淨收益54.46億元、年減10.27％，為近3年低點，其中利息淨收益41.25億元、年減1.08％，手續費淨收益14.76億元、年減5.32％。稅後淨利18.4億元、年減12.61％，為近3年低點，每股盈餘0.47元，低於去年同期追溯調整後的1.12元。

台中銀表示，上半年獲利衰退，主因其他淨收益年減達5.04億元，包括保單資產評價損失增加2.41億元、匯損增加1.35億元、股票投資收益減少1.09億元。手續費收入中，放款手續費年增達20.14％，但保險及證券手續費則年減25.72％。

台中銀上半年逾放率升至0.44％，備抵呆帳覆蓋率降至324.25％，逾放金額較去年底增加6.2億元，加計轉呆4.9億元，合計11億元，其中新增大額個案共5件、9億元，均為多年舊案，因疫情導致繳息延滯，若扣除此影響後實際新增逾放約1.98億元，仍在可控範圍。

台中銀指出，逾放中有8成為擔保放款，且近5年處分收回率約91.7％。5案中的1案為飯店業者等關係戶3.39億元，在不增貸情況下應可在8月獲得紓困、使繳息恢復正常，屆時將降低台中銀逾放比約0.07個百分比、提高呆帳覆蓋率約59.2個百分比。

台中銀上半年總存款6159億元，較去年底增加310億元，其中外幣存款增加108億元至666億元、占比提升至10.81％。而央行降息寬鬆帶動國內資金充足，使台幣存款5493億元、較去年底增加202億元，其中活期存款增加91億元至2868億元。

台中銀指出，年初國外部成立行銷企畫科，偕同分行主動深耕客戶，帶動出口業務逆勢成長，台幣升值亦帶動進口商及一般客戶轉換持有美元。台幣存款主要增加短天期、低成本存款，使目前營運資金相對充沛，有助於下半年業務推展活動。

不過，受各國央行接力降息影響，台中銀上半年淨利差降至1.18％，低於首季1.24％及去年底1.2％。總存放利差降至1.59％，低於首季1.79％及去年底1.77％，其中外幣利差降至1.74％、台幣存放利差降至1.59％，台幣存放利差預計到明年首季才會恢復至合理狀況。

台中銀上半年放款總額4534億元，較去年底增加124億元，其中企金增加64億元至2318億元、消金增加60億元至2216億元。其中，企金放款增加授信戶以土地開發案較多、約40億元，包括桃園航空城徵收融資撥貸約10億元、都更開發及危老重建約30億元。

台中銀上半年資本適足率（BIS）13.56％、第一類資本適足率12.55％。資產報酬率（ROA）自0.62％降至0.54％，淨值報酬率（ROE）自8.68％降至7.1％。董事會日前已通過將公辦現增25億元，用以提升自有資本、改善資本結構，目前預計將在年底完成。

海外據點方面，台中銀馬國納閩分行2018年10月22日開業，至去年3月底累計盈餘已達損平，今年上半年累計盈餘約1828萬元。企金資產規模1.05億美元，其中聯貸案占98％，存款約249萬美元。目前已申請增設檳城、亞庇2個行銷服務處，正等待核准中。

(時報資訊)