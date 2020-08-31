《證交所》安普新申請股票上市 08:012020/08/31 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 安普新(6743)向台灣證券交易所送件申請股票上市，為今度第8家國內公司申請股票上市。 安普新實收資本額10.48億元，主要產品有電競耳機、TWS真無線耳機、入耳式耳機、喇叭、線材及綱通類塑膠射出成型加工，2019年稅前盈餘1.31億元，每股稅後盈餘1.04元。 (時報資訊) #安普新 #股票 #上市 #證交所 #台灣證券交易所 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大陸首家100％外資控股公募基金 貝萊德搶下 23:582020/08/30 兩岸 美股三大指數 全創新高 04:102020/08/30 財經要聞 八佰引爆中小戲院怒火 04:102020/08/30 專題周報 吉利 拚科創板整車第一股 04:102020/08/30 全球財經 北市危老審核率 六都墊底 04:102020/08/30 地方新聞 俄國搶新冠疫苗頭香 04:102020/08/30 專題周報 社論／再拿百億也塞不住台船黑洞 04:102020/08/30 時論廣場 陸港觀盤－中國科創板躍身主流市場 04:102020/08/30 全球財經 全球75％財務長看好拜登擊敗川普 04:102020/08/30 全球財經 陸500企業競逐「China Built」 多賽道各自發力 14:112020/08/30 兩岸 財經熱門新聞 蘋果A16搶輸了 台積電3奈米頭號客戶換人 - 財經 台幣強強滾 兩大外幣快抱緊 - 財經 - 工商時報 台股驚現「3頭」就嚇到？散戶9月賣股票的下場 - 財經 石油巨頭殞落 台經濟中流砥柱危機來了 老謝：台塑集團小心！ - 財經 「美國政客要華為死」任正非曝對敵人的下一步 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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