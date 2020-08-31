安普新(6743)向台灣證券交易所送件申請股票上市，為今度第8家國內公司申請股票上市。

安普新實收資本額10.48億元，主要產品有電競耳機、TWS真無線耳機、入耳式耳機、喇叭、線材及綱通類塑膠射出成型加工，2019年稅前盈餘1.31億元，每股稅後盈餘1.04元。

(時報資訊)

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