交通部觀光局為振興國際旅遊市場，積極擘思新冠肺炎疫後超前部署，對此聯合台灣觀光協會，由操作日本入境市場業者打頭陣，透過線上平台對日本旅行業者辦理多場「線上說明會」，持續向日本旅行業者提供台灣最新旅遊情報，維持台灣觀光在日本熱度。

日本來台旅客連5年突破千萬人次，台灣去年12月9日喜迎日本訪台第200萬旅客。今年面對新冠疫情打亂全球觀光旅遊步調，觀光局不畏全球疫情衝擊及邊境管制限制，為振興國際旅遊市場，積極擘思疫後超前部署。

觀光局駐東京辦事處已在疫情期間，推動一起學習台灣知識的「台灣同學會」系列活動，切合日本居家自肅需求、頗受日本民眾歡迎。後續進一步對日本業者推出「線上說明會」，分享台灣防疫旅遊現況、有潛力的國際景點等資訊，為未來台灣旅遊產品規畫及早部署。

26日登場的首場台日線上說明會由台灣接待旅行社擔綱，以「後疫情時代台灣觀光現狀及對策」為題，就最夯的郵輪跳島旅遊、明年鳴笛出發的主題別觀光列車、健行，以及飯店因應疫情調整措施、修學旅行接待，運用IG打卡、新興景點、農場旅遊等等進行推薦。

觀光局指出，此次可說是史上首次集結地方政府、旅行社、飯店及其他觀光相關產業，跨台日時空大串連、分場次接力發表，其後場次將由台南、南投、桃園等地方政府、飯店、休閒農場等，透過網路傳達台灣在地最新、最多元豐富的第一手觀光資訊。

觀光局長張錫聰表示，台日雙方互為彼此重要盟友，去年觀光往來超過700萬人次。今年台灣防疫成效良好，國旅大幅恢復中、並持續推動防疫新生活運動，疫情穩定是歡迎日本朋友來台旅遊重要的後盾，台灣願意分享防疫成果，期盼台日觀光早日回復榮景。

台灣觀光協會會長葉菊蘭指出，台灣是最能讓日本安心、安全的旅遊地，觀光產業運用現代科技突破疫情造成的面對面交流阻隔，透過網路傳達在地第一手資訊，盼有助未來產品規畫。台日面對疫情彼此扶持、共同加油，為邁入後疫情時代的國際旅遊做最好的準備。

(時報資訊)