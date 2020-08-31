布雷克的父親上街向示威群眾演說，高喊尋求正義。（美聯社資料照）

轟動全美的非裔男子布雷克(Jacob Blake)遭警槍擊案，湖人球星詹姆斯(LeBron James)親自致電給布雷克的父親老布雷克，但是老布雷克沒接電話。他之後向詹姆斯致歉，因為他當時在飛機上沒開手機所以漏接了。「請詹姆斯明白我不是故意不接他的電話。」

這件事讓老布雷克忙翻了，他要去醫院關心他的兒子，還得上街向示威群眾演說。美國總統川普(Donald Trump)致電給布雷克的母親，她也沒接，事後她說：「總統先生，我很抱歉漏接你的來電。如果我把電話接起來，也許你的評論就會不同，我沒生你的氣，我尊敬你是我們國家的領袖。」

錯失溝通機會造成了誤解，川普雖沒有開口批評，但他轉推一篇文章，上面寫著布雷克的犯罪紀錄。布雷克有持械拒捕、公眾場合拔槍的前科，事發前他已被法庭下達逮捕令，涉嫌非法闖入、家暴、性侵，包括奪走他前女友的金融卡擅自提領1000美元，而且車子也是向前女友搶來的(他目前無業無車)。

受害者的阿姨在網路表示「這種人應該開他50槍，再送他去坐牢。」話雖如此，這些罪名假設全部成立也只是10年以下徒刑，警察從背後瘋狂開槍的舉動仍沒有必要。由於頭上有逮捕令，布雷克躺在醫院時還是被銬著的，令老布雷克心碎。根據布雷克的辯護人指出，他的指控在槍擊發生不久後被撤銷，手銬已經拿掉，他的病房也不再有警察看守。

(中時新聞網)