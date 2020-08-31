雞排妹(鄭家純)外型甜美還擁有36E好身材，向來不避諱談「性」的她，不僅主持《深夜保健室》，暢談兩性私密話題，近日更砸千萬自創品牌「純色」，販賣情趣用品，她也在IG分享品牌形象照，身為創辦人的她上空入鏡，可說是誠意十足。

雞排妹分享品牌形象照，只見她上半身沒穿，僅用1條緞帶遮住重要部位，完美渾圓胸型一覽無遺，火辣尺度破表。而她自創品牌第一個販售的商品就是「純色飛機杯」，她請一對友人情侶試用，結論是認為這「簡直是人類滅絕計畫」，她的目標希望未來「人手一杯」。

雞排妹的品牌「純色」是以她的名字作為開發概念，並強調：「是一個紓解愛慾壓力的情趣品牌，專為渴求獲得安慰的寂寞男女們提供得力助手」，所以她也盼產品推出後，能夠造福有需求的男性。

雖然主持深夜兩性節目，讓她很理解男性的性需求，但已單身一陣子的她，坦言個性敢言，讓她越來越難交到男友，不過非常有生意頭腦的她，下半年將做房地產投資。

(中時新聞網)