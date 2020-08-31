小朋友拿著自己的物品迎接開學。（趙雙傑攝）

校方在校門口替學生量體溫。（趙雙傑攝）

中小學今日開學，日前教育部長潘文忠表示，因應新冠肺炎疫情影響，開學兩周內學生進入校園要量測體溫，上課時不硬性規定戴口罩，校園開放則採實名制。至於停課標準跟之前一樣，1校有2位以上師生為確診病例即全校停課。

(中時 )