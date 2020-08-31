中小學今日開學 潘文忠：上課時不硬性規定戴口罩 10:442020/08/31 中時 趙雙傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國中小今日開學，家長帶小朋友上學。（趙雙傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 小朋友拿著自己的物品迎接開學。（趙雙傑攝） 校方在校門口替學生量體溫。（趙雙傑攝） 中小學今日開學，日前教育部長潘文忠表示，因應新冠肺炎疫情影響，開學兩周內學生進入校園要量測體溫，上課時不硬性規定戴口罩，校園開放則採實名制。至於停課標準跟之前一樣，1校有2位以上師生為確診病例即全校停課。 (中時 ) #開學 #校園 #潘文忠 #停課 #小學 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 內灣國小80年 首次零新生入學 04:102020/08/31 地方新聞 學校團膳不准吃 阿兵哥慘了 04:102020/08/30 政治要聞 開學才2周 美大學上千人染新冠 10:472020/08/30 國際 獅子會捐3倍券 學子買新鞋開心上學 19:222020/08/30 生活 中市警犬梗圖文創品問世 提醒學子防範犯罪 16:432020/08/30 社會 補教業占校門招生 中市府嚴查 04:102020/08/30 地方新聞 9月告別霉運 4星座好運爆棚「事業愛情大好」 獅子座大翻身 21:082020/08/30 運勢 39天結束疫情 大連病例雙清零 04:102020/08/31 話題觀察 陳吉仲保證 國內不會核准申請 04:102020/08/31 生活新聞 UCU呼籲英國大學以線上教學取代面對面授課 20:062020/08/30 財經 生活熱門新聞 「紙本藝FUN券」9點開搶 申請Q＆A一次看 - 生活 「梅莎」海警機率曝光 彭啟明：恐進入颱風密集期 - 生活 又有颱風 氣象局： 「海神」最快下周生成 - 生活 勞保年金改革溯及既往 133萬退休勞工恐少領1／3 - 生活 中颱梅莎「加速膨脹」 專家：48小時內直攻強颱 周二達巔峰 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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