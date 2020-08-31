「館長」陳之漢28日遭槍擊，昨（30）日在臉書PO出前立委黃國昌探視的照片，表示「將委任國昌老師當我的律師，請老師幫我查出真正的真相」。對此，網紅陳沂酸說，黃國昌自己都找不到時代力量的真相了。

館長委任黃國昌當律師，要揪出槍擊案真相，陳沂在臉書PO出館長的臉書截圖，表示「黃國昌自己都找不到時代力量的真相了……而且這個深情握手擺拍是…八點檔劇照？」

（圖／摘自陳沂臉書）

網友表示「所以黃國昌到底是律師還是偵探？」「作秀做到底」「看到這個照片有種不知道從哪開始吐槽的感覺」「請鬼開藥單？」不過也有其他人說「這兩位都富有正義感，大家的評論，我有點不解」「至少國昌是真中立的政治人物」，也有不少網友好奇，為何黃國昌、館長在醫院卻沒有戴口罩。

此外，資深媒體人羅友志也在臉書表示，「黃國昌幫陳之漢辯護？戲精+戲精，你們是要角逐今年金馬獎影帝、影后嗎？」

(中時新聞網)