小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（31日）財經重點。

【1】當沖熱絡 貢獻國庫逾175億

台股當沖交易成顯學，占比已拉高至三成以上，合計今年前8月當沖證交稅已突破175億元，全年上看300億元。當沖客也成愛國大戶，法人指出，近期當沖大戶開始搭配電腦高頻程式進行「軍備競賽」，短線交易投資人要眼明手快才可以成為贏家。

【2】蘋果GPU 相中台積

蘋果日前宣布自行研發設計可應用在Macbook筆電及iMac桌機的Arm架構Apple Silicon處理器，業界預期首款A14X處理器最快今年第四季就會採用台積電5奈米製程量產投片。而近期業界傳出，蘋果將會配合Apple Silicon推出自行研發設計的繪圖處理器（GPU），同樣採用台積電5奈米製程生產，並搭載於明年下半年推出的iMac中。

【3】不讓千金熱退燒 3高價股請戰

台股熱度轉向準千金集團晉升四位數股價，內外資機構不輕易讓話題退燒：摩根大通證券再升祥碩推測合理股價至2,234元，大型本土投顧開啟緯穎基本面研究、合理股價上看千元，凱基與匯豐證券則力挺工具機股王亞德客-KY，股價預期高達768元。

【4】蘋果、特斯拉分割新股價 今上線

蘋果與特斯拉等兩家科技大廠周一（31日）美股開盤將採用股票分割調整後的新價進行交易，讓自家員工與散戶投資者更容易負擔購買股票。

【5】台幣強強滾 兩大外幣快抱緊

新台幣在國際主要貨幣中表現強勢，匯率動向牽動國人的外幣資產配置組合。本報訪問主要國銀均一面倒建議─先抱緊美元，行有餘力再搭配考慮利率較高的人民幣，作配置的另一標的。銀行業者強調，美元走弱趨勢雖可能持續，但從資產配置的角度來看，「可趁美元升破新台幣29.5元時開始換匯，以因應長期資金需求」；如從以定期收益的角度，利率較高的人民幣可納入投資標的。

(中時新聞網)