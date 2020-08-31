本周華爾街股市將熱鬧開場，蘋果與特斯拉兩大科技巨星分拆股票後的交易表現將成為重頭戲，此外，美國聯準會決策官員的談話，以及在新冠肺炎疫情衝擊下，對美國財政與貨幣政策具關鍵性影響的非農就業報告，都將是市場關注焦點。對美股而言，9月向來是較具挑戰的一個月，但今年情況特殊，前有標普500指數料將創下36年來8月最大漲幅加持、後有11月總統大選撐腰，9月的美股行情應該沒有悲觀的理由。

周一市場焦點

聯準會副主席克拉里達（Richard Clarida）周一（8月31日）將就貨幣政策發表談話，他料將重申主席鮑爾（Jerome Powell）在傑克遜·霍爾（Jackson Hole）央行年會釋出的訊息，即美國央行將容許通膨率「暫時、溫和」超出其設定之2%通膨目標，為經濟與就業市場帶來提振。這表示在未來很長一段時間，聯準會都將維持超低利率水準，這為近幾日的全球股市帶來提振。

這個8月最後一個交易日的另一個關注焦點，就是兩大市場寵兒蘋果在1股拆為4股及特斯拉在1股拆為5股後的交易表現。蘋果與特斯拉在上周五收盤後正式分拆股票，並自周一起以分拆後的股數與價格展開交易。

這是蘋果第5度分拆股票，按1股拆為4股計算，其周一開盤價約將下跌約75%，以上周五收盤價499.23美元估算，周一開盤價約為124.81美元。不過，上周五的盤後交易與周一盤前交易也可能影響周一開盤價格。

由於蘋果分割股票後將影響科技股在道瓊指數的權重占比，因此由30檔藍籌股組成的道瓊指數也將進行成分股的大洗牌，自周一起Salesforce.com、安進（Amgen）與漢威聯和（Honeywelll）將取代 埃克森美孚（ExxonMobil）、 輝瑞（Pfizer ）和雷神（ Raytheon）。

與蘋果有志一同，特斯拉也決定分拆股票，讓自家股票變得不那麼高不可攀。特斯拉今年來股價上漲逾400%，同一期間33度改寫歷史新高價。其上周五股價收跌1.13%，為2,213.40美元，在1股拆為5股後價格將跌為五分之一，亦即周一開盤價估算為每股442.68美元。

關鍵就業報告

本周五美國將揭曉最關鍵的非農就業報告，自新冠肺炎疫情重創美國經濟與就業後，勞動力的復原情況一直是市場密切關注的焦點，優於預期的就業數據往往帶動風險資產價格飛漲。聯準會主席鮑爾在央行年會演說中強調，「維持強勁的勞動力市場，是國家最關鍵的目標。」

根據美國勞工部上周四公布的就業報告，截至8月22日止當周，美國初次請領失業救濟金人數較前一周減少9.8萬人，為100.6萬，儘管失業人口增長再度放緩，但每周仍有多達百萬人失去工作。而截至8月15日止當周，美國仍有多達1453.5萬人繼續請領失業給付，雖然較前一周減少了22.3萬人。

投銀Jefferies首席經濟學家馬可斯卡（Aneta Markowska）表示，因缺乏與請領失業給付人數的關連性，每月就業數據變得難以預測。請領失業給付人數通常是每月就業報告的風向球，但自從爆發新冠肺炎疫情後，其指引力已經不若以往強大。

根據Refinitiv所做的預測調查，經濟學家預估美國8月新增就業140萬個，少於7月的176萬個，而失業率估將從10.2%降至9.8%。(2-1)

(時報資訊)