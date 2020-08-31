8月美股回顧

受科技股上漲帶動，上周五華爾街股市收高。道瓊工業指數收漲161.6點或0.57%，為28,653.87點，今年以來上漲0.4%，自8月初線圖出現「黃金交叉」格局，以及繼上周四盤中短暫的驚鴻一瞥後，終於在周五收盤完全收復今年以來的失土，為三大指數中最後一個達到這個里程碑的指數。

標普500指數上周五收漲23.46點或0.67%，為3,508.01點，自8月18日確認進入新一輪牛市以來，第六度改寫歷史收盤新高，並首度收在3,500點之上，該指數今年來漲逾8%，8月漲幅可望創下36年來同期新高。

那斯達克指數上漲70.30點或0.6%，收在11,695.63點，再度刷新歷史高點。

三大指數周線全面收高，道瓊指數單周漲2.6%，標普500指數與那斯達克指數連漲第5周，單周均漲逾3%。

今年以來，美國主要科技股帶領華爾街股市從疫情爆發後跌至的谷底一路反彈衝高，身價已不可同日而語，例如，亞馬遜截至上周四的股價已經是2010年8月時的約20倍之高，而根據美國銀行出具的研究報告，現在美國科技股的價值已經超越整個歐洲股市。

報告指出，美國科技股市值已經達到9.1兆美元，首度超過歐洲。包括英國與瑞士在內，整個歐股市值目前達到8.9兆美元。相較之下，2007年歐洲股市的市值是美國科技股市值的4倍之高。

今年1月，美國5大科技股 蘋果、微軟、Alphabet、亞馬遜與臉書的合併市值佔標普500指數總市值的17.5% ，但資金在疫情爆發後轉向高科技股，已經使這5檔明星科技股的市值占比突破20%，光是蘋果一檔股票的市值就超過2兆美元，而美股越來越集中於大型科技股，也開始引發一些擔憂。

美國科技股市值超越歐洲股市整體市值，也反映出這些年來華爾街股市與歐洲股市整體表現的差距。自2010年初以來，標普500指數上漲近200%，而由50檔藍籌股組成的歐元區EURO STOXX 50 指數僅漲13.4%，英國 FTSE 100指數漲近11%。

9月美股展望

美股8月行情大噴發，如果周一未出現出乎意料的變盤，8月份標普500指數估將收漲7.2%，創下1984年以來同期最佳表現。接下來將邁入向來惡名昭彰的9月行情，但由於今年情況特殊，分析師對9月的美股表現抱持謹慎樂觀的看法。

以歷史來看，9月的美股表現大多慘淡，但在迄今仍無法找到合理可信的理論解釋這個現象，以及在今年底美國總統大選即將登場的情況下，有分析師認為，9月華爾街股市唯一要害怕的事，就是恐懼本身。

以過去歷史來看，自二戰以來，標普500指數在9月平均下跌0.5%，是12個月中表現最疲弱的月份。但如果該指數在8月的漲幅超過5%，那麼接下來在9月平均上漲1.4%。

自1800年代後期創立道瓊工業平均指數以來，該指數在9月份平均下跌1%，而在其他所有月份的平均漲幅為0.7%。但以1896年以來的單月平均行情來看，只要遇到總統大選年，當年9月道瓊指數平均走高，不過值得注意的是，大選年的1、4、5、10、11月的平均表現，則較普通年的表現疲弱。

此外，聯準會主席鮑爾上周四宣布央行已決定調整應對通膨與失業率的政策框架，暗示其貨幣政策將更為寬鬆，而政策寬鬆的時間亦將延長，也可望為美股鞏固底氣。但這些都不能保證9月美股不會反轉走跌，畢竟在連續拉升了5個月之後，市場若回檔喘口氣也不足為奇，只是目前看來，9月行情似乎沒有可以特別悲觀的理由。(2-2)

(時報資訊)