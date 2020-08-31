2014年1月，高雄鳳山音樂教室蔡姓教師接到楊姓老闆娘的電話，電話裡語帶驚恐地說有人闖入音樂教室，要對他們夫妻不利，蔡姓教師聽聞後趕赴現場，才發現老闆已臥倒在浴缸，已沒了呼吸心跳，而楊姓老闆娘則是雙手都遭到絲巾綑綁，先將其鬆綁後，再報警，整起案件隨即曝光。

據《鏡周刊》報導，2014年1月24日大約上午11時許，蔡姓員工接獲楊姓老闆娘的求救電話趕赴現場，只見鐵捲門敞開之外，玻璃門也未鎖，一上5樓也就是老闆的住處，才赫然發現老闆躺臥在浴缸內，雙手及頭部都被膠帶纏繞，而報案的老闆娘則是臥倒在浴室地上，雙手遭到絲巾綑綁，蔡男先將其鬆綁後，隨即報警處理。

警方到場後，經調查後發現當日清晨4點多，有附近住戶報案表示有聽到音樂教室傳出男子大喊「大哥不要殺我，我可以戴口罩領錢給你」。不過警訪於5點多到並無聽見任何聲響，按門鈴也無人回應，隨即離去。老闆娘向警方表示，丈夫於凌晨1時許左有返家，2人一起飲酒後，便食用安眠藥睡去，睡夢中老闆娘被聲音驚醒，發現一名男子正在浴室內毆打她的丈夫。其後該名男子便吆喝她去拿取膠帶，並捆綁丈夫的頭部及手部多處，離去前也用絲巾將她雙手綑綁，她便在該名男子離去後，撥打電話向蔡姓男子求救。

楊姓女老闆進而告訴警方，丈夫在外有債務，懷疑對方是討債不成，才行兇。不過對此，警方認為說詞有破綻，像是一樓鐵捲門未遭破壞，兇手怎能順利進出？另外根據楊女的說法，案發時兇嫌吆喝她去找膠帶，但她卻拿了3至4綑，依照常理應該會找空隙報警，但她卻沒有這麼做。而最令人懷疑的是，雙手都遭絲巾綑綁，又如何撥電話向外求助？

警方事後調閱附近監視器查緝，發現一名可疑男子曾在案發當時出入，警方鎖定男子身分後，確定是家住高雄梓官的徐男，徐男到案後矢口否認犯案，但警方利用「你當老師不能說謊」攻破他的心房，這才全盤托出。他表示自己很喜歡楊姓女老闆，楊女經常到他的住處，向他訴苦「丈夫有外遇，甚至會加暴」等，而兩人也有肉體上的親密關係。徐男明白死者對楊女不好，且在外還有女友，才與楊女密謀殺害。不僅如此，楊女的手機內層搜尋「浴缸、溺斃、死亡」等相關詞，再加上她說詞前後兜不攏，警方認為涉有重嫌，透過地檢署向法院聲請羈押獲准。

這起案件，檢方將兩人起訴，並求處死刑，不過法院認為兩人手段雖兇殘，但皆無前科，加上醫院鑑定也認為有教化可能，最後將2人判處無期徒刑定。

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(中時新聞網)