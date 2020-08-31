The New York Knicks will have interest in Carmelo Anthony, per NY Post



"Anthony has been on Rose’s radar ever since he took over the presidency in early March." pic.twitter.com/zBljB4CaQL — NBA Central (@TheNBACentral) August 30, 2020

就在「甜瓜」安森尼才公開宣告想要續留拓荒者同時，《紐約郵報》卻爆料他的老東家尼克，自從今年3月新總裁里昂羅斯上任以來，就已經提前鎖定安東尼，想讓他重返紐約打球，沒想到這個爆料一出，不少球迷就在網上怒喊千萬不要！

生涯曾替尼克效力7個球季(其中包含2011-12年「林來瘋」球季)的安森尼，去年1月遭到火箭突然換去公牛，隨即被公牛釋出，整整1年沒球可打，要不是拓荒者去年11月用1年215萬美元無保障合約跟他簽約，甜瓜可能早就宣告退役。

沒想到隨著安森尼在拓荒者打出往日身手，更在復賽階段幫助拓荒者闖進季後賽，去年還對他毫無興趣的尼克，如今卻萌生想把他重新找回紐約打球的念頭，問題是假如安森尼返回尼克效力，恐怕將會重新陷入不知怎麼打球的泥沼。

不少球迷就在這項爆料推文回覆，「就是那個地方毀了安森尼的聲譽與職業生涯」、「拜託安森尼不要去，不要讓自己陷入困境」、「尼克根本就是小丑」、「波特蘭很適合他，別走了」就是期望安森尼別又被尼克拐了，畢竟那裡太過現實！

(中時 )