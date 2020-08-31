台美關係升溫、兩岸關係轉壞，讓台海局勢變的充滿不確定性，對於台海若真爆發衝突，會是甚麼情形？台大政治系教授張登及指出，若開戰後美國第一時間觀望，那勝算就在大陸，對「首戰即終戰」說法，他認為打持久戰，將對大陸產生嚴重破壞。

現任國際關係學會副會長的張登及近日接受港媒《中評社》專訪，他表示，美方目前策略，是將台灣更加緊密融入「印太戰略」，制衡「大陸崛起」。若11月美國大選，川普的勝算存風險，對中政策會向衝突加碼，且最可能加碼台灣，效果最明確。

對於美國近期打「台灣牌」，他分析，其中之一的原因是美方在亞太的同盟日、韓之間彼此並不睦，南韓因北韓問題，自由派政府與美國關係較不好。日本先前還希望促成「中日首腦會談」，而台灣因選舉因素，跑到「中美矛盾」的突出部，這對台灣來說風險很大。

談及兩岸是否開戰，張登及說，若「首戰即終戰」，意謂「速戰速決」，因持久戰會對大陸產生嚴重破壞，不會是大陸對台軍事想定，這是客觀上理解，但仍取決於美國在首戰會不會支援。

最後，他強調「中美」兩強，目前來看都不希望爆發戰爭，大陸甚至把底牌攤在桌上，雙邊高層目前也保持某些接觸，大陸不會希望周邊有事，也可見美國近期挑釁，北京現有回應，就是用「軍演畫線」。

(中時新聞網)