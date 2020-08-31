今（31日）受到颱風外圍環流影響，台灣北部及東北部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，澎湖亦有局部短暫陣雨，其他地區及金門、馬祖為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。天氣風險公司總經理彭啟明表示，颱風梅莎還持續增強當中，可能在今（31日）就有機會接近到強烈颱風。

中央氣象局指出，今（31日）颱風外圍環流影響，北部及東北部地區水氣增、有間歇性短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲、午後有局部短暫雷陣雨的天氣，外出請攜帶雨具備用，中南部沿海地區清晨至上午偶有零星雨；溫度方面，各地雲量增多，各地高溫約32至34度，沒下雨時仍較悶熱。

至於第9號中度颱風梅莎，氣象局表示，今（31日）凌晨2時颱風梅莎位於鵝鑾鼻東方870公里的海面上，預計以偏北轉北北西方向朝琉球群島接近，今下半天至明（9月1日）上半天是相對最接近台灣的時候，此時颱風中心位置距離臺灣近海約400至500公里左右，除非路徑大幅往西偏移，因此海警發布機率相對偏低，不過後期預報仍具不確定性。

（圖／中央氣象局）

彭啟明則表示，颱風梅莎還持續增強當中，可能在今（31日）就有機會接近到強烈颱風，每秒51公尺的強度，七級風暴風半徑200公里。颱風距離台灣較遠，離發布海上警報仍有段距離，雖未直接影響台灣，但東半部的風浪已經顯著的增強，各地也因為颱風環流，吹著東北風，北部清晨已經有些零星降雨，東半部也有小範圍的對流在外海發展，西半部也有東北風遇上原來的西南風，發展成線狀對流，從台南移動到高雄外海。

彭啟明指出，當颱風登陸朝鮮半島，在日本南方海面的雲系，也都有擾動持續發展成為颱風的機會，由於目前太平洋高壓東退，讓西太平洋這區域，有較多擾動發展的機會，是否未來發展進入颱風的密集期，很值得觀察。

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(中時新聞網)