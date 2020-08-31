捷克參議長韋德齊所率訪團共89人昨天上午11時抵台，外交部今天表示，全團昨天下午在旅館進行疫情採檢，由專業醫院派駐專人執行，安全、迅速且有序地完成採檢作業，並在本（31）日凌晨獲得結果，全團89人均為陰性。

捷克參議長韋德齊所率訪團昨天搭乘包機自布拉格直飛抵臺北，外交部長吳釗燮代表政府接機，過程順利。該團隨即以專車前往住宿旅館，並在下午全團在旅館進行採檢。

外交部表示，這次採檢已是該團此行第二次採檢，第一次是在登機前三天內在捷克採檢，採檢陰性才能登機。第二次採檢是在全團抵達當天，結果全團也都是陰性。該團將在近日做第三次採檢，以最高的防疫規格，進行相關作業。

外交部感謝中央流行疫情指揮中心、醫院採檢團隊、臺北市政府衛生局等相關單位的協助，使訪團相關防疫措施及各項節目都能順利進行，並同時兼顧防疫、外交儀節及訪團成效。

(中時 )