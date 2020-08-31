上週五台股以下跌38.01點的12759.30點開出後，在晶圓代工龍頭、2454聯發科走弱下，指數震盪走低，最低來到下跌109.74點的12687.57點後，隨後在2454聯發科、汽車零組件、太陽能、生技防疫、機械零組件等族群走強下，指數震盪走高，不過受到晶圓代工龍頭壓抑指數下，尾盤雖拉抬2454聯發科，但終場加權指數仍以下跌68.46點的12,728.85點作收，跌幅0.53%，成交量2053.92億元。

三大法人合計賣超61.06億元：外資賣超62.46億元、投信賣超2.65億元、自營商買超4.05億元。

台股價跌量縮，符合整理型態的量價要求。指數跌破所有短天期均線(5日、10日、20日線)，在短天期均線糾結下，若不能站回月線之上，短線恐持續整理。KD在8/25出現黃金交叉後，上週五K、D開口縮小，未出現死亡交叉前偏多操作為宜。

目前指數跌破所有短天期均線(5日、10日、20日線)，週一若不能站回月線之上，短線恐將持續整理。

(時報資訊)