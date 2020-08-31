泰國一名阿嬤原本懷著喜悅的心情，迎接孫女出生，但看到孫女四肢加起來竟然有「24根手指」，當場被眼前的驚悚一幕嚇暈。

據泰國《Khaosod》報導，這起事件發生在泰國春武里府，一名23歲孕婦因臨盆來不及去醫院生產，於是立刻打電話求助救護隊，救護人員接獲通報立刻趕往現場處理，到場後直接在停車場為孕婦生產。經過20分鐘努力，該名年輕孕婦終於順利產下一名重達2500公克女嬰，母女平安，現場眾人鬆了一口氣，隨即將母女倆送往醫院。

報導指出，儘管女嬰出生後嚎啕大哭，身體狀況看起來相當健康，不過救護人員檢查女嬰的身體狀況時，赫然發現女嬰的雙手雙腳，各有6根指頭，四肢加起來總共24根，比正常人多了4根，現場醫護人員與親友，都被眼前的詭異一幕嚇一跳，女嬰的外婆看到更是當場嚇到暈倒。

女嬰的外婆清醒後表示，這是她的女兒的第3胎，由於女兒出生時雙手雙腳也各有6根指頭，猜測可能是遺傳，才會導致第3個孫女四肢也是24根指頭，因為當下無法接受這個事實，才會嚇到暈過去，但仍慶幸孫女能平安出生。

(中時新聞網)