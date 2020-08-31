20200830中天新聞 驚悚！小女孩遭風箏尾段捲起 驚險拋飛30秒

新竹市國際風箏節昨（30日）出現驚悚場景，一名3歲女童遭風箏纏繞身體，被高達7級的強風帶起竄飛上天，人在半空上下左右瘋狂甩動，現場民眾嚇得驚聲尖叫；驚魂30秒後，民眾趁風勢暫歇一把抱下緩緩墜落的女童，所幸僅頸部臉部擦傷，緊急送醫救治。對此，專業風箏教練指出，強勁風速加上風箏面積相當大，產生的拉力足可將60公斤重物捲起，換句話說，當時情況，就算是大人都有可能被拉上天。

新竹市國際風箏節於南寮漁港旁國際風箏賽場舉辦，昨吸引5萬人次進場，但下午現場工作人員準備施放糖果風箏時，領航風箏的24公尺長尾因7級陣風颳來，捲住一旁的女童瞬間竄上天空，並隨風勢上下左右甩動。

女童被帶上天空約30秒，才因風勢暫歇緩緩墜地，一旁民眾連忙上前抱下。女童驚恐不已，落地後嚇得大哭，父母也被嚇壞，女童送醫後，僅頸、臉擦傷紅腫，市府派員到醫院慰問，並全面暫停活動。

據TVBS報導，亞洲國際風箏聯合會理事長鄭凱元表示，糖果風箏是安全的，它跟小朋友互動起來是最開心的，是不會有所謂的風險問題；意外主因是領航風箏部分長達24公尺，面積有3x3平方公尺，是領航風箏要帶糖果風箏拉上去。以國際標準來看的話，通常會用八角風箏上去帶，或者六角風箏下去帶。

專業人士表示，若以當時現場瞬間7級風、底層亂流的情況來看，力道之強，足以將60公斤重物捲起，也就是說，就算大人碰上，也都可能被捲上空中。

7級風究竟有多強？最小的輕度颱風會有8級強陣風，7級風可說已在颱風邊緣，而根據國際慣用的「蒲福風級表」，7級風可讓「樹全身搖動，逆風行走困難」，風速達到每秒13.9～17.1公尺。

(中時新聞網)