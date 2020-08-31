謝謝所有愛他的人💕我們都很思念💕 由陳以真發佈於 2020年8月30日 星期日

前國民黨發言人、前不當黨產處理委員會委員楊偉中，2年前捨身救女兒卻不幸溺斃，讓各界悲慟不已，和他鶼鰈情深的前主播遺孀陳以真，也在他逝世2周年這天，更新了臉書，14字道盡對他的無限思念，讓好友和網友看了都心疼，紛紛留言祝福。

陳以真臉書PO文本停在2年前，不過30日她在楊偉中逝世2周年時，更新臉書並寫下：「謝謝所有愛他的人 我們都很思念。」好友們資深主播張雅琴、資深媒體人周玉蔻等見狀，都紛紛留言打氣，要她保重自己。

2年前的8月30日，楊偉中和女兒到庫克群島度假時，為了救泛舟落水的女兒不幸溺斃，享年47歲，消息傳出後讓各界都震驚不已。楊偉中一生投身社運、媒體與政壇，才情兼備，卻因意外過世，親友與台灣政壇都不勝唏噓。

陳以真是耐斯集團千金，當年下嫁月薪僅3萬元的楊偉中，成為一段佳話，兩人婚後鶼鰈情深，好感情羨煞旁人，他們育有一女，楊偉中對女兒疼愛有加，更曾大方承認自己「女兒第一位、老婆第二位」，沒想到為了搶女兒魂斷異鄉，讓人十分惋惜。

(中時新聞網)