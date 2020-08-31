中央放寬美豬、美牛進口，對於瘦肉精檢出規範不得高於10PPB，唯台中市堅持沿用前市長林佳龍在任時通過的自治條「瘦肉精零檢出」，市長盧秀燕早上到立人國小視察開學日學校防疫措施，她表示：瘦肉精零檢出在台中市行之有年，食安與市民的健康不能妥協，也不能用什麼來交換。

台中市經議會通過對於所有販售肉品販售以自治條例規範瘦肉精零檢出，這與日前總統蔡英文公布放寬美豬美牛進口，中央規範瘦肉精不得高於10PPB的標準，明顯更趨嚴格，恐重演台中市以生媒自治條例對中火開罰遭署保署駁回的事件；對此，盧秀燕表示，台中市的法律就是瘦肉精零檢出，這是制定已經實施了三年的自治條例，台中市是按照這個法律的標準，要求瘦肉精零檢出。

台中市長盧秀燕開學日一早到台中立人國小視察學校防疫措施，一一向到校的小朋友問早。（馮惠宜攝）

她強調，這個地方自治條例行之有年，而且是好的法律，食安與市民的健康不能妥協，中央應該要尊重地方自治法律，就是讓瘦肉精零檢出；她並且駁斥中央指稱時空環境不同的說法，盧秀燕強調，市民的安全不能夠打折、食安不能放水，台中市要採取最高的標準，依法行政，保障人民的安全，人民的健康不能用任何其他任何東西交換。

(中時 )