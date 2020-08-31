「梅莎」颱風今天下半天至明天(9月1日)上半天是相對最接近臺灣，是否會發布海上颱風警報？氣象局表示，颱風中心位置最接近台灣近海時約400至500公里左右，非路徑大幅往西偏移，因此海警發布機率相對偏低。

氣象達人彭啟明表示，當「梅莎」登陸朝鮮半島，在日本南方海面的雲系，有擾動持續發展成為颱風的機會，由於太平洋高壓東退，未來可能將進入颱風發展密集期。

氣象局資料顯示，第9號中度颱風梅莎，今天凌晨２時位於鵝鑾鼻東方870公里的海面上，預計以偏北轉北北西方向朝琉球群島接近，今天下半天至明天上半天最接近臺灣，此時颱風中心位置距離臺灣近海約400至500公里左右，除非路徑大幅往西偏移，因此海警發布機率相對偏低，不過後期預報仍具不確定性，仍須持續觀察，今天、周二受颱風外圍環流影響，北部、東北部有雨，並有局部較大雨勢發生，其他地區多雲午後雷陣雨。

彭啟明在臉書撰稿，颱風北上後，沒有帶來顯著西南氣流或西南風的特徵，但環流將會牽動，讓台灣附近有明顯東北風，溫度會稍降一點，預期會與原來較弱的環境西南風有些對峙，讓台灣周二開始到這周末的天氣略不穩定，晴時多雲偶陣雨。

彭啟明指出，颱風登陸韓國後，日本南方海面有擾動持續發展成為颱風的機會，由於目前太平洋高壓東退，讓西太平洋這區域，有較多擾動發展，有可能未來發展會進入颱風的密集期，值得觀察。

(中時新聞網)