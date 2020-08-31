南投埔里日前傳出一起因喝醉路倒所發生的意外，27日時，一名男子因醉倒路邊，隨後遭一輛貨車輾斃。肇事駕駛表示，因為當時天色昏暗，「以為是黑色塑膠袋」，目前駕駛依過失致死罪送辦。

南投埔里鎮27日傳出一起意外，陳姓男子酒醉路倒在信義路、大同一街口，結果慘遭駕駛大貨車的王姓男子輾過。王男當時正準備卸貨，因為光線昏暗，根本沒有注意到陳男，一發現輾到人了，立刻報警。

然而雖救護車火速將人送往醫院，但陳男因全身多處骨折，下肢、肋骨全數斷裂、多處臟器受損，送醫搶救3小時後仍傷重不治。

王姓男子對警方表示，當時貨車處於倒車狀態，他將身著深色衣褲的陳姓男子誤認為「大型黑色塑膠袋」，所以當時才繼續倒車，之後他透過後照鏡發現是人的時候，貨車已經輾過陳姓男子，因此才釀成這次的意外。訊後，王姓男子遭警方依過失致死罪送辦。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)