男子（拿氣球者）到罷王連署站鬧場。（圖／摘自我是中壢人臉書）

罷免王浩宇連署環二站昨（30）日遭一名男子砸場，踹倒桌子文件散落一地，還作勢要跑去向志工嗆聲，總部急忙報警處理。不過，遭連署罷免的桃園市議員王浩宇，被影射與此事有關，他馬上出面喊冤並譴責暴力。

男子大鬧連署站，罷王總部執行長邱仁表示，有多個連署點都受到來自各方的壓力，不想聲張是擔心王浩宇會趁機作文章，但此次暴力事件已影響志工人身安全，因此決定報警處理，除呼籲王浩宇與其支持者保持民主素養，同時也譴責暴力。

對此，王浩宇在臉書喊冤，指出警方調查後發現，有精神病史的52歲李黃姓男子，因向志工討要200元不成，怒踹桌子後離開，「到底跟支持我有什麼關係？」且該男子被捕時胸前掛國旗名牌，手裡還拿著蜘蛛人氣球，呈現精神異常狀態，「到底關我什麼事？」

對於暴力行為，王浩宇嚴厲譴責，要求警方保護罷免志工的安全，也希望某些人不要政治操作。至於為何罷王團體不說男子要錢的事情，王浩宇也感到不解。

(中時新聞網)