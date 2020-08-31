交易員似乎有意再推一把，助美股創下1980年代以來8月最大漲幅，周日夜盤美股期貨走高。

美國食品藥品監督管理局（FDA）局長哈恩（Stephen Hahn）接受金融時報訪問時表示，他願意考慮在新冠狀病毒疫苗完成第三期臨床試驗之前，授予緊急授權。美國政府將加速疫苖審批的消息，亦為市場帶來提振。

目前道瓊指數期貨上揚122點或0.43%，為28,733點。標普500指數期貨漲0.36%，報3,517.25點。那斯達克100指數期貨漲0.41%，為12,040.75點。

如果周一行情穩定，標普500指數8月估將收漲逾7%，創下1984年以來同期最大漲幅，道瓊指數本月估將收漲逾8%，亦將創下36年來最佳8月表現。

周一蘋果與特斯拉將以分拆後的新股數與股價展開交易。本周起由30檔籃籌股組成的道瓊指數將納入Salesforce.com、安進（Amgen）與漢威聯和（Honeywelll）等3檔新成分股，而蘋果在分拆股票後權重占比將大幅下滑，對道瓊指數的影響也將大幅縮小。

(時報資訊)