蔡政府宣布明年元旦將開放含瘦肉精美豬、全齡美牛，衝擊台灣社會。衛福部長陳時中30日出席台北醫學大學「國際綜合醫療高峰論壇」晚宴時坦言：「這項政策來得突然、快速，但決策明快。」言下之意，掌管國人食安的衛福部，在政策討論過程中，可能置喙的空間並不多。

「在後疫情時代，台灣必須走出去，想走出去就要與國際接軌，有這樣的需要就有這樣的決策。但我保證不會犧牲國人安全，進口肉品一定會有清楚標示，讓民眾擁有選擇權。」

根據《聯合新聞網》報導，陳時中原訂30日上午出席「國際綜合醫療高峰論壇」，臨時取消；晚間卻又赴論壇晚宴現場，做出上述發言。陳時中笑稱，北醫校友們世界觀都很好，尤其全球供應鏈重組之際，「台灣勢必要參一咖」。他強調，和國際接軌標準要一致，才不會「出軌」，在國際已針對瘦肉精訂出容許值標準後，台灣不能自成一格，也才會有開放美豬、美牛等決策。

陳時中承諾，雖然貿易有其必要性，但絕不能犧牲國人安全，衛福部和所有醫學相關人士都責無旁貸，共同監督標準並落實，包括國外查廠、邊境管制，以及市場監督。

(中時新聞網)