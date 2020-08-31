散熱廠—奇鋐(3017)自結7月稅後盈餘為2.48億元，年成長172.53%，累計前7月每股盈餘為2.86元，已超越去年全年獲利，由於今年第4季及明年第1季有新客戶開始出貨，奇鋐表示，第3季獲利有機會比第2季好，下半年業績亦有機會比上半年好。

奇鋐近兩年積極轉型，產品重心轉向通訊及散熱相關產品，其中通訊產品包括：5G AAU、風扇及散熱模組三大部分，至於伺服器/資料庫中心產品則包括機殼、VC(均熱片)及風扇，經過公司多年努力，目前已拿下美國微軟及亞馬遜訂單，並已開始出貨，伺服器/資料庫中心，以及通訊產品也成為公司今年獲利大躍進的推手。 在高毛利產品比重拉升下，奇鋐第2季合併毛利率達14.32%，營業淨利達9.51億元，同步創下單季歷史新高，公司亦公布7月自結數，7月合併營收為32.63億元，年成長9.5%，稅前盈餘為3.54億元，年成長154.68%，稅後盈餘為2.48億元，年成長172.53%，單月每股盈餘為0.7元，累計前7月每股盈餘已達2.86元。

隨著佈局發酵，奇鋐伺服器、 資料中心、機殼等產品比重持續攀升，預估第3季相關產品佔營收比重可望上看40%。

奇鋐表示，由於美系及陸系客戶將於今年第4季到明年第1季開始出貨，下半年業績會比上半年好，明年公司亦有機會拿下騰訊、百度及FB等客戶，公司目標是毛利率一季比一季好，進而推升公司獲利穩定成長。

(時報資訊)