上周五非電成為人氣焦點，電子龍頭台積電(2330)開低低檔遊走，壓縮加權指數的上攻動能，尤其是因資金向非電子移動，導致電子類股佔大盤成交比重降至65%，市場力減弱、加上周末效應，使得台股在平盤下震盪。

技術線型來看，指數在跌破月線12750點後收腳，可惜未能收回月線之上，主要是大型權值股的表現較為疲軟，但中小型股仍然活躍，如生技、太陽能、汽車相關、二線塑化、造紙、紡織等，雖然投機力轉向非電族，造成電子股相對沉寂，但電子股中小型股的賣壓卻是相對較輕，如報價下滑的被動元件股已沒再持續下跌，當弱勢股不再續弱，暗示中期籌碼已沉澱。

市場投機力指標ABF基板三雄重挫，顯然外資誇大的言論真的不可信，美國打華為導致中國5G建設腳步停下來，銅箔基板、PA、散熱等都受到影響，唯獨ABF基板不受影響，實在令人難以置信；ABF基板的人氣淡掉之後，就看本周多頭能否整合出新的主攻部隊。

(時報資訊)