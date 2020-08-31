台中市長盧秀燕對高齡者發生交通事故甚為重視，於8月份主持道安會報時表示，鑑於高齡者早起晨運卻發生車禍意外的越來越多，因此她呼籲如何灌輸長輩們應穿著亮色衣物或是配戴反光飾品，以降低高齡者交通事故。

台中市警局交通安全宣導迄今已累積完成421場、專題演講176場、交通安全廣告宣導：LED跑馬燈託播達746萬9587檔、短片(短語)託播36萬9400檔、公車站體廣告燈箱20面等，受宣導人數累計21萬6千餘人，有效宣導深植市民朋友心中、永保交通安全概念，且在108年度榮獲交通部路老師年度貢獻獎及銀質獎之殊榮。

另針對高齡者宣導「於清晨、天色昏暗外出時應穿著亮色衣服、配戴反光飾物或攜帶手電筒」、「儘量靠路邊行走」、「穿越道路時應走行人穿越道（斑馬線），看清（辨別）左右無來車時再儘速通過」、「沒有把握剩餘綠燈時間通過路口，應等待下一次綠燈再通過」、「行人安全過馬路五步驟『停、看、轉、揮、動』口訣」及「騎乘機車應戴安全帽」等觀念，以降低高齡者交通事故。

台中市政府警察局局長楊源明提醒民眾，大型車車體構造龐大，駕駛對緊鄰之人車易產生「視覺死角」，且在轉彎時容易造成較大「內輪差」，對機車或行人產生極大危險，因此行人及車輛除應遵守交通安全規則外，應盡量遠離或勿與大型車輛併駛，避免進入這些視覺死角區域而導致交通事故發生，多提高一分警覺性就能減少一分傷害。

(中時 )