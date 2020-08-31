國民黨立委洪孟楷貼出2016年的農委會新聞稿，並直呼這就是現在民進黨政府開放美豬「說謊的證據」。（擷取自洪孟楷臉書）

美豬開放的爭議持續延燒！民進黨政府的立場也備受質疑。國民黨立委洪孟楷昨在臉書貼出2016年的農委會新聞稿，並直呼「找到了！就是現在民進黨政府開放美豬『說謊的證據』」。

洪孟楷指出，美豬開放爭議延燒，民進黨政府越不願面對越代表心裡有鬼，其中一再強調2012年國際食品法典委員會（CODEX）標準出來後，就不再堅持「零檢出」，但農委會於2016年5月31日，也就是蔡英文上任後的新聞稿清楚寫著，「在沒有完整的風險評估報告與科學證據出爐之前，不會討論是否開放（美豬）」，且「對於萊克多巴胺美豬，農委會目前仍堅守禁止開放的立場」。洪直言，2016年的蔡英文政府還是不開放含瘦肉精的美豬，現在開放，就是自我打臉，更證明胡扯2012年之後就改口，根本說謊！

「凡走過必留下痕跡」！洪孟楷表示，無論過去在野時怎麼對美豬口誅筆伐，或是對執政黨任意謾罵，現在都一個個被挖掘出來，而即便是蔡英文上任之後，也還是禁止含瘦肉精的美豬進口，現在改口，就代表要犧牲台灣豬農權益、要犧牲台灣食安品質、也要犧牲台灣民眾健康。

此外，洪孟楷提及，農委會當初也說完整的風險評估報告與科學證據出爐後，才會討論開放與否。洪質疑現在說要開放，那完整的風險評估和科學證據呢？2016年執政後所說過的話，也能夠不算數嗎？他呼籲拿出評估和證據，再來討論開放！否則就是傷害台灣食用安全千古的罪人！

「美豬開放，民進黨完美的詮釋什麼叫權力的傲慢」。洪孟楷直言，這份新聞稿就是狠狠打臉的最佳證據，也戳破府院黨現在說謊的假象。政治可以有立場，但對於國人、尤其是下一代的食品安全卻沒有折扣，可能會傷害身體的瘦肉精豬肉開放，就是全民的公敵！

(中時新聞網)