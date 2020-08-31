國民黨全國黨代表大會將在9月6日登場，對於未來黨內的兩岸政策怎麼走，據悉已有135位黨代表提案，擬以「ECFA共識」取代「九二共識」，黨籍中央委員孫健萍受訪表示，這主張只能說是「狸貓恐難換太子」，這僅是部分黨代表想法。

據《中評社》今(31日)報導，全代會前據悉已有冉齡軒、蔣權瀚等135位黨代表連署提案，建議以「ECFA共識」代替「九二共識」，作為海峽兩岸當前實質、對等、官方、和平的「兩岸關係新解」。由於ECFA(海峽兩岸經濟合作架構協議) 將在今年9月屆滿10年，此時提出「ECFA共識」，孫健萍認為，這是部分有使命感的黨代表，希望打破目前兩岸僵局，立意良善的提案。

但他認為，ECFA的基礎是「九二共識」，九二共識的精神是「一中各表」，基本上「沒有九二共識，是沒有ECFA的」，且「ECFA共識」並沒有一中各表的精神，他推測，「ECFA無法取代九二共識」，這已非「新瓶裝舊酒」，對大陸北京當局而言，「狸貓恐難換太子」，孫健萍強調，這應是部分黨代表的提案，尚非黨中央的論述。

對於ECFA到期後是否會繼續執行？大陸商務部發言人高峰在例行記者會上表示，EFCA確實為台灣民眾和企業帶來實質利益，但一段時間以來，民進黨當局不斷以各種藉口和手段，阻撓破壞兩岸交流合作，只會壓縮台灣經濟的發展空間，直接損害廣大台灣民眾的切身利益。

(中時新聞網)