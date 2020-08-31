民進黨政府宣布開放含有萊克多巴胺的美豬，以及三十月齡以上的美牛打臉多年前在野時的政治理念，遭外界砲轟雙標，衛福部長陳時中今天又登上廣播節目周玉蔻嗆新聞進行「大內宣」，強調瘦肉精萊克多巴胺被外界汙名化，台灣終究要與世界接軌，否則未來恐怕無法發展自主性，與世界脫軌。

陳時中在節目中強調，開放美豬、美牛是因國家有需要，衛福部也認為安全所以就去做，且開放可以換來一個台灣在國際上的地位，必須要用尊重科學的態度，人家才會尊重你，來與你進行相關的談判。

陳時中說，一個人在社會中要有地位才能跟人家談判，至於你的地位從哪裡來？就是根據科學基礎上的尊重，有這樣的尊重後就能進行很多協商談判。

至於這是否代表民進黨政府未來會有一些具體的協議簽訂成果？陳時中說，這還需要持續努力，「如果沒有的話我也沒辦法，本來身為政務官就是要負責。」

針對侯友宜質疑，國際上對於萊克多巴胺的標準一直都未變，唯一變的只有總統，陳時中也回嗆，事實上世界衛生組織國際食品法典委員會（Codex）在2012前對於瘦肉精含量並沒有規定，是2012年才將標準訂出，可能侯市長是以為當初標準訂到現在都沒變過，會再與他私下溝通。

此外，陳時中也為瘦肉精喊冤，認為長年遭外界汙名化，他說當年一九九三年在西班牙第一次有人體危害報告出來時，所使用的瘦肉精是克倫特羅，後來發現瘦肉精有幾十種，但克倫特羅就是相對不安全的，但萊克多巴胺不同，因在體內代謝時間大概是四小時就會半衰，根據目前的風險評估報告，就算每天全天候的吃，每十億人也只會有一人因過量的萊克多巴胺染病。

(中時 )