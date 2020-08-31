少女偶像出身的三上悠亞轉戰AV圈，童顏配上性感身材反倒獲得空前成功，比以前在團內更紅，是無論銷量還是人氣都當之無愧的「國民AV女優」，而她拍AV走紅後逆襲演藝圈，組團在南韓出道，如今可說是當回半個線上藝人，除了拍片外，也很注重練舞，近日就挑戰成熟夜店舞風，胸前竟開一縫，木瓜奶幾乎彈出，讓人眼睛大吃冰淇淋。

疫情期間雖然AV停工，但三上悠亞沒閒著，更加勤勞更新社群及YT頻道，就要天天給粉絲滿滿的暗黑女神！日前她在推特曬出新戰袍，是高領長袖黑蕾絲洋裝，貼身窄裙設計，包裹她鍛鍊有成的曼妙曲線，最心機的是胸前從右上到左下安裝了一條拉鍊，稍微一拉開，三上悠亞似乎內真空，讓她羞喊：「乳房露出來了」。

而穿上這件戰袍到底為了什麼？三上悠亞用影片揭曉，果然仍有「唱跳歌手夢

」的她嘗試新曲風，有別以往蹦蹦跳跳的韓國少女團路線，三上悠亞放慢節奏扭動身軀，展顯成熟姊姊性感魅力，而熱舞之下，招牌渾圓木瓜奶幾乎從拉鍊開口爆出，視覺衝擊滿滿。

三上悠亞疫情期間放送福利不手軟，帶來性感撩人舞蹈，嘟著嘴裝可愛卻狂揉腰身，胸前碩大車頭燈隨著舞姿狂震，讓粉絲看了凍未條，激喊「讓人好想犯罪」、「好犯規」，甚至央求女神，可不可以再把拉鍊拉開一點，引發暴動。

(中時新聞網)