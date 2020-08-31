全球領先的高效能感測器解決方案供應商艾邁斯半導體（ams AG）和德國的汽車LiDAR感測技術及相關軟體全球技術領導者Ibeo Automotive Systems GmbH宣布布他們已在將固態LiDAR技術推向自動駕駛市場方面取得了重大進展。

ams和Ibeo於2018年開始以ibeoNext固態LiDAR為基礎開始聯合開發LiDAR技術。他們的目標是向汽車市場提供固態LiDAR，以用於先進駕駛輔助系統（ADAS），並努力往自動駕駛應用發展。 兩家公司正穩健開發業界首款真正的固態LiDAR感測器。2020年10月，Ibeo將開始向全球客戶提供樣品，兩家公司正穩步依循2022年大規模生產並交付LiDAR的計畫進行。這將有助於固態LiDAR在汽車領域的大規模部署。

Ibeo汽車系統執行長Ulrich Lages表示，我們的領先產品被歐洲和全球的汽車公司所採用。 我們很高興地宣布，我們與ams的合作產生了我們現在可以提供給全球市場的第一批樣品。 Ibeo和ams將繼續在汽車市場的關鍵LiDAR技術上進行合作，目標是在2022年實現大規模供應市場能力。

ams EMEA區域行銷業務副總裁Pascal Philipponn表示，透過對於差異化技術的專注發展，ams和Ibeo的合作夥伴關係將繼續努力，把滿足汽車行業可靠性和安全性標準的先進方案提供給客戶，並在未來幾年內實現普及於大眾市場的目標方向。

LiDAR系統發射雷射脈衝，然後評估從各種物體反射的光。根據所謂的飛行時間或反射的雷射脈衝再次到達感測器所花費的時間，軟體會計算到周圍物體的距離。現代LiDAR系統可以並行處理許多雷射脈衝：結果形成一個環境3D模型，該模型可以識別碰撞障礙和道路標記以及汽車，自行車騎士和行人的位置和動作。結合遠程和高空間解析度的精確度是LiDAR技術的關鍵優勢。與其他LiDAR不同，固態解決方案意味著沒有移動的光束轉向機制，例如機械鏡或MEMS鏡。就可靠性和複雜性而言，這帶來了明顯的優勢。

ams在開發和供應VCSEL技術方面處於業界領先地位，同時其 VCSEL陣列具有業界最佳的功率密度。該公司的大功率VCSEL可在掃描和flash應用中展現優勢，因為它們對單一發射器故障不那麼敏感，在溫度範圍內更穩定，並且更易於整合。

ams VCSEL能夠形成發射器陣列，這使VCSEL易於擴展。ams技術還允許尋址（addressability），或為晶粒的選擇性區域供電。 這將實現真正的固態拓樸（True Solid State topoogy）。此外，ams的研發團隊提供整合功能安全標準和人眼安全功能的諸多強化功能，進而形成了高度可靠的技術。。

(工商 )